Начальник крупнейшего военкомата ЯНАО ушел в отставку

На место военкома Ноябрьска и Муравленко уже назначен врио Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Военный комиссар городов Ноябрьска и Муравленко Владимир Миренский покинул пост. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах, информацию подтвердили в военкомате. Миренский пробыл в своей должности почти четыре года, на его место назначен врио.

По данным инсайдера агентства, Миренский ушел из комиссариата еще в конце весны, но публично об этом нигде не сообщалось. «Принял решение сам, ушел по личным причинам. О дальнейшем назначении пока ничего не слышно», — поделился источник.

В военкомате URA.RU утвердительно ответили на вопрос об отставке Миренского, уточнив, что он «не работает уже давно», но отказались обсуждать детали. Место Миренского занял Василий Анкин, который пока пребывает в статусе врио. До этого он долгое время работал в военном комиссариате ЯНАО, служил начальником отдела призыва. «Временно исполняющий обязанности на больничном, мы не можем ничего комментировать», — сказали в военкомате.

Владимир Миренский был назначен военкомом Ноябрьска в июне 2016 года. Перед этим около года он работал заместителем начальника окружного военкомата. При Миренском в конце 2016 года произошло объединение комиссариатов Ноябрьска и Муравленко. Объединенный отдел военкомата стал крупнейшим в ЯНАО по числу военнообязанных.