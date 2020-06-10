Газовая труба не была была повреждена, однако подачу топлива временно перекрыли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель автоцистерны, не рассчитавший габариты автомобиля, оставил без воды село Газ-Сале Тазовского района ЯНАО, сообщили URA.RU читатели.

«Часть села сейчас сидит без воды, — подтвердил корреспонденту агентства замглавы администрации Юрий Тылик. — Работы ведутся, думаю через три-четыре часа закончим». По словам чиновника, с газоснабжением в селе проблем нет.

Между тем, в местной группе социальной сети «ВКонтакте» сообщается и об отсутствии в Газ-Сале газоснабжения. Хотя газовая труба при аварии повреждена не была подачу топлива, по информации URA.RU, перекрыли на время ремонта.

Ранее URA.RU рассказывало о планах ямальских властей расселить жителей Газ-Сале. Это связано с тем, что порядка 80% жилого фонда там признано ветхим либо аварийным, а предприятия, кроме муниципальных и государственных учреждений, свернули свою деятельность.

По состоянию на апрель 2020 года 94% населения заявили о желании получить жилье в других населенных пунктах ЯНАО. Сейчас в селе проживает порядка двух тысяч человек.