ФАС отказалась переназначать главу свердловской энергокомиссии

Работу Владимира Гришанова признали неудовлетворительной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После 10 лет работы лишился должности председатель энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов. Его кандидатуру отказалась переназначить Федеральная антимонопольная служба.

«ФАС не согласовала кандидата на должность председателя региональной энергетической комиссии Свердловской области. Ведомство пришло к выводу о ненадлежащем исполнении Владимиром Гришановым должностных обязанностей и приняло решение об отказе в согласовании его кандидатуры на новый срок», — сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы.

Объясняя принятое решение, в ведомстве заявили, что в последние годы свердловская РЭК допускала систематические и грубые нарушения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов). Кроме того, РЭК устанавливал тарифы без экономического и правового обоснования. ФАС не раз выдавала энергокомиссии предписания об устранении нарушений законодательства, а также принимала решения об отмене установленных им тарифов.

«Решение об отказе в согласовании кандидата на должность председателя региональной энергетической комиссии Свердловской области является первым в практике ФАС России и принято руководителем службы в связи с неудовлетворительными результатами работы кандидата на посту председателя в предыдущие годы», — еще раз подчеркнула начальник управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина.

URA.RU обратилось за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответ получен не был.