На первый поезд с Урала в Крым начали продавать билеты

Поезда начнут курсировать в конце июня Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Между Екатеринбургом и Симферополем начнет курсировать фирменный поезд «Таврия». Новые маршруты запускает компания «Гранд Сервис Экспресс». Об этом заявили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Принято решение начать движение поездов „Таврия“ по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам», — цитирует министерство RT.

Помимо Екатеринбурга «Таврия» свяжет Симферополь и Кисловодск. Еще один поезд начнет движение из Санкт-Петербурга в Евпаторию. Рейсы планируют совершать не менее раза в неделю, поезда будут следовать через крупные транспортные узлы. Компания начнет продавать билеты уже завтра, 11 июня.

Ранее открытие движения поездов сообщением Екатеринбург-Симферополь было запланировано на апрель. Первый поезд № 075Е/076С Екатеринбург — Симферополь (через Казань) должен был выехать из Симферополя в уральскую столицу 22 апреля. Первый рейс из Екатеринбурга в Крым должен был состояться 25 апреля. Кроме того, Екатеринбург с Симферополем должен был соединить фирменный поезд «Таврия» № 142Е/142С, маршрут которого будет идти через Волгоград. Его движение должно было стартовать 25 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса их отменили.

Как писало «URA.RU», первым поездом, проехавшим по железнодорожной части Крымского моста, стала «Таврия». Фирменный поезд отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря 2019.