Первым по Крымскому мосту проехал поезд Санкт-Петербург — Севестополь Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

По железнодорожной части Крымского моста проехал первый пассажирский состав. Им стал фирменный поезд «Таврия», выехавший ранее из Санкт-Петербурга в Севастополь, сообщает РИА «Новости».

«Первый пассажирский поезд, который отправился в понедельник в Крым по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, прошел по Крымскому мосту», — сообщает РИА «Новости». Фирменный поезд «Таврия» преодолевает 2741 километр за 43,5 часа. Всего на маршруте будет пять одноэтажных составов из купейных и плацкартных вагонов.

На арочном участке моста во время прохождения поезда включили подсветку, состоящую из двух тысяч светильников. Фарватерную часть подсветили цветами российского флага.

Мост, соединивший Крым с материковой частью России, стал самым протяженным в стране. Железнодорожное движение было запущено 23 декабря, напоминает «Утро.ру». Президент страны Владимир Путин лично принял участие в открытии, пишет «Национальная служба новостей».