Названы страны и города для безопасных путешествий

Всемирный совет по путешествиям и туризму опубликовал список безопасных для путешествия стран Фото: Tomáš Malík/unsplash.com

Всемирный совет по путешествиям и туризму опубликовал список стран и городов, которые подписали первый в мире глобальный штамп безопасности и гигиены. Туристам рекомендуют посещать именно эти направления.

«С момента запуска марки безопасных путешествий получили Турция, Болгария, Ямайка, Маврикий, Онтарио (Канада), Португалия, Саудовская Аравия и мексиканские пункты назначения Нижняя Калифорния и Юкатан», — говорится в сообщении. Также одобрения условий безопасности и гигиены получили города Барселона, Канкун, Мадрид и Севилья.

Глобальные меры безопасности, указано в информации, разработаны с учетом нового подхода к здоровью, гигиене. Там учитываются рекомендации ученых, занимающихся COVID-19, из Всемирной организации здравоохранения и Центра профилактики заболеваний в мире. Список безопасных направлений будет пополняться, сообщает Всемирный совет по путешествиям и туризму.

По данным университета Джонса Хопкинса на 17:57 (мск), в мире на 10 июня зарегистрировано 7 271 569 заболевших COVID-19. Выздоровел 3 398 751 человек, скончались 412 013 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (1 980 893), на втором Бразилия (739 503), замыкает тройку лидеров Россия (всего 493 023 заболевших, за последние сутки — 8 404), на четвертом месте Великобритания (290 581), на пятом месте Индия (276 583).

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.