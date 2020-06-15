Глава Целинного района Иван Светличный в Курганской области ездит на машине, которая оформлена на компанию из Екатеринбурга Фото предоставлено читателем URA.RU

Жители села Целинное в Курганской области провели расследование, и установили, что глава района Иван Светличный ездит на автомобиле, который принадлежит свердловской компании. Об этом они рассказали URA.RU.

«В должности главы на протяжении двух лет Иван Светличный ездит на автомобиле „Тойота Камри“ со свердловскими номерами. По базе ГИБДД автомобиль зарегистрирован на ООО „Уралкотел“. Что это — подарок? Или предоплата (аванс)», — рассказал источник из числа приближенных к администрации района.

Другой поделился, что местные жители провели свое расследование. Они обратились в компанию, которая обслуживает «Тойоты». Сказали, что хотят купить эту машину, поэтому узнают, когда был техосмотр и на кого записана. «Нам ответили, что автомобиль числится на свердловской компании. Разве может глава района перемещаться на машине, принадлежащей коммерческой организации», — уточнил источник.

Оба инсайдера вспомнили, что в своей предвыборной кампании глава говорил о том, что в коммунальной сфере необходим инвестор. «Возможно этим инвестором будет свердловская организация. Это и настораживает. В сентябре 2013 года коммунальщики из этого холдинга оставила село без котлов. Их просто вырезали. Район чудом не замерз, тогда помогло правительство», — вспомнили источники.

В компании ООО «Уралкотел» не отрицают, что автомобиль числится у организации. Объясняют, что Светличный приобрел машину в рассрочку, оформив ее будучи сотрудником компании — он был начальником управления по Курганской области. «Он [Светличный] пока у нас работал эту машину купил, заключен договор купли-продажи. Купил с рассрочкой платежа. Часть долга отдал своей машиной. Остальное обещал погасить в 2020 году. Пока он за нее не рассчитался», — рассказал URA.RU директор свердловской компании Илья Тищенко.

Получить комментарии главы района Ивана Светличного URA.RU не удалось. Звонок постоянно срывался. Официальный запрос направлен в адрес УМВД России по Курганской области.