В Курганской области вводят новые правила для въезда в регион

На въезде в Курганскую область продолжит дежурить полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти курганской области вводят новый порядок въезда на территорию региона, который начинает действовать с 15 июня. Тем, у кого нет местной прописки, необходимо иметь справку об отсутствии коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб.

«Граждане, которые не имеют прописки на территории области, для въезда должны будут предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус», — говорится в сообщении. Справку необходимо получать не ранее чем за два дня до прибытия в Курганскую область.

Гражданам, прописанным в Курганской области, которые возвращаются из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области также необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса, выданную не ранее, чем за два дня до выезда. При этом требование об обязательной двухнедельной самоизоляции при прибытии из указанных выше регионов сохраняется.

Оперштаб объявил о возобновлении авиарейсов до Москвы и межрегиональных автобусных рейсов. Тем, кто едет в Зауралье в автобусе, справку об отрицательном анализе на коронавирус необходимо предъявлять перед посадкой. Перевозчик несет ответственность за наличие справок у всех пассажиров рейса (кому они необходимы). На въезде в Курганскую область продолжат дежурить посты ГИБДД. На вокзалах и в аэропорту должны соблюдаться санитарные нормы и правила, в том числе разделение потоков пассажиров, масочный режим и измерение температуры.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией власти Курганской области ввели правила въезда в регион. На территорию области разрешалось въезжать только при наличии прописки, а также на похороны, лечение или по работе (при наличии подтверждающего документа), а также транзитным транспортным средствам.