Свердловские власти помогут сохранить госпиталь мецената

Больница работает с 2014 года Фото: ural-clinic.ru

Правительство Свердловской области примет участие в деле сохранения Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ), созданного бывшим генеральным директором «ВСМПО-АВИСМА» Владиславом Тетюхиным. Об этом сообщили URA.RU в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области.

«Речи о передачи части центра Тетюхина в область нет. Все переговоры ведутся по договору займа между Корпорацией развитией Среднего Урала и госпиталем Тетюхина. Трансформация доли позволит развивать госпиталь на благо региона». — сообщили URA.RU в пресс-службе МУГИСО.

Планируется, что до конца года, таким образом, правительство Свердловской области станет акционером клиники Владислава Тетюхина. Оно получит акции на 1,2 млрд рублей. Именно на эту сумма ранее был предоставлен займ на строительство больницы. Более половины суммы в строительство больницы вложил сам Владислав Тетюхин из личных средств, продав свою долю в «ВСМПО-АВИСМА». Медицинский центр наал работать в 2014 году.

Ранее URA.RU писало, что после смерти Владислава Тетюхина 11 апреля 2019 года возникла реальная угроза, что этот современный медицинский центр придет в упадок. Коллектив УКЛРЦ, расположенного в Нижнем Тагиле, обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с открытым письмом. Работники опасались, что центр закроется из-за «дискриминации» со стороны областного минздрава.