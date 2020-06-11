Региональные власти придумали, как поднять настроение жителям региона и не устраивать масштабных фестивалей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО День России решено не переносить, поэтому отмечать праздник жители региона будут дистанционно и без привычных массовых гуляний. По крайней мере на это надеются власти, которые завтра проведут несколько сотен мероприятий и почти все в онлайн-режиме. То есть отмечать праздник гражданам страны предложено, в основном, перед компьютерами и экранами смартфонов. URA.RU собрало в удобный список самые заметные события, чтобы было понятно, как отмечать День России в этом году.

Поднятие флага

По всему ХМАО пройдет торжественный подъем российского флага, но будут и особенности В Мегионе поднятие флага будет транслироваться в официальные электронные ресурсы города. В Покачах флаг поднимут жители, внесшие достойный вклад в развитие города. В Сургуте будет организован пролет воздушных шаров над городом с изображением флагов города, ХМАО и России.

Праздник граффити и рисунков

Одно из немногих мероприятий, которое состоится на улице. Участвуют Сургут, Октябрьский район и Ханты-Мансийск. В Сургуте в этот же день отмечается день рождения города, поэтому там создадут новый арт-объект. Место проведения мероприятия — около речпорта. В селе Заречном Октябрьского района района состоится фестиваль рисунков на асфальте, а в Ханты-Мансийске видами города разукрасят парапеты.

Раздача флагов и ленточек в цветах флага

Это происходит уже и получить ленты можно повсеместно: в магазинах, аптеках, на заправках. В акции участвуют волонтеры штаба «Мы вместе» и «единороссы». Также ленточки и специальные значки с надписью «Мы победили коронавирус» выдают при выписке пациентам, которые справились с болезнью.

Флешмоб «Флаги России»

Участвовать может каждый, кто разместит 12 июня флаг России в своем окне или на балконе. В отдельных городах, например в Нижневартовске, людей просят выкладывать в соцсети свои фотографии в одежде в цветах российского флага. Потом фотографии соберут и смонтируют видеоролик. Для того, чтобы попасть в историю, к своим снимкам прикрепляйте хештеги #МойФлаг, #МыРоссия, #МыВместе, #ЯЛюблюТебяЖизнь.

Всероссийская акция «Окна России»

Нужно всего лишь украсить окна квартир рисунками, картинками и надписями, посвященными России, опубликовав снимки в соцсетях с хештегами #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия

В каждом муниципальном образовании подготовили отдельные программы празднования. В администрациях Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Лангепаса и Мегиона сообщили, что тем, кто выйдет на улицу, не будут чинить препятствий, но напомнили о соблюдении масочного режима. В полиции ХМАО добавили, что 12 июня силовики работают в усиленном режиме, и накажут тех, кто не будет реагировать на замечания или попытается устроить незаконное массовое мероприятие. Для тех, кто не хочет рисковать здоровьем, учреждениями культуры ХМАО запланировано более 400 различных мероприятий. Ниже список из тех, что пройдут в крупнейших городах региона.

Нижневартовск

Поэтический марафон чтецов «Россия — Родина моя». Городская библиотека №9 проводит поэтический марафон, приуроченный ко Дню России. Желающим будет предложено прочитать стихотворение. Все подробности на странице библиотеки в социальной сети «Вконтакте»

Онлайн-концерт дворца культуры «Октябрь». Состоится на официальной странице учреждения культуры во «Вконтакте».

Трансляция концерта студии авторской песни «Рио-Рита». Начало в 12:00 в официальной группе «Дворца искусств» в социальной сети «ВКонтакте».

Национальная гостиная. Рассказ о традициях, обычаях и культуре народов мира. Начало в 16:00 в официальной группе «Дворца искусств» в социальной сети «ВКонтакте». Сургут

Пролет воздушных шаров над городом. Одно из самых заметных событий Дня России в ХМАО, но оно может не состоятся по погодным условиям.

Праздничный концерт «Тебе, любимый город», составленный из архзивных записей выступлений местных артистов. Посмотреть его будет можно в 12:00 в соцсетях городского культурного центра.

«Гордо реет флаг России или занимательная вексиллология». Организаторы обещают, что это будет занятие, на котором можно узнать интересные факты из истории российского «триколора», а заодно познакомиться с наукой «вексиллология» и разработать дизайн собственного флага или флага своей семьи. Заняться этим можно будет зайдя в официальное сообщество «Сургутского художественного музея».

«Приношение граду Сургуту». Онлайн-трансляция концерта симфонического оркестра Сургутской филармонии. Посмотреть и полушать концерт можно в сообществе Сургутской филармонии во «Вконтакте».

Ханты-Мансийск

Концерт «Дети России» начнется в 12:00 и будет транслироваться в социальных сетях КДЦ «Октябрь».

«Другой концерт» (так называется мероприятия — ред.) начнется в 16:00. В сообществе КДЦ «Октябрь» покажут запись концертной программы

музыкальных коллективов «В.Е.К.» и «ШтрихКод».

музыкальных коллективов «В.Е.К.» и «ШтрихКод». «Мой Ханты-Мансийск». В соцсетях покажут старые фотографии с видами города Ханты-Мансийска из семейных архивов жителей окружной столицы.

«Сувенир к Дню города» Мастер-класс по изготовлению значка из фетра. Участвовать можно с детьми. Организаторы — «городская централизованная библиотечная система» проедут мастер класс также в своих соцсетях.

Кроме этого, в соцсетях пройдет акция: испеки пирог и подари его тем, кого хочешь поблагодарить. В Белоясрком пироги вручат пожилым людям, а в Лангепасе — врачам. В муниципалитетах также запланировано выступление семейных хоров на центральных площадях и в знаковых местах с исполнением известных песен о России и гимна страны.

Учитывая, что в ХМАО режим самоизоляции продлен до 23 июня, в силе остаются все ограничения, связанные с этим. Так, нельзя подходить к людям ближе, чем на 1,5 метра, в общественных местах без масок появляться тоже нельзя. Закрыты кафе и рестораны. Строгого запрета на прогулки на улице нет, но делать это можно лишь соблюдая изестные рекомендации Роспотребнадзора. Разрешено также поехать на рыбалку или охоту.