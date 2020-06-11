10 июня 2020

В Екатеринбурге из-за коронавируса начали закрывать травмпункты

© Служба новостей «URA.RU»
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К Евгению Куйвашеву обратилась женщина, у которой ребенок получил травму Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Травмпункты на улице Саперов и Рижском переулке в Екатеринбурге закрылись из-за коронавируса. Об этом сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

К губернатору обратилась женщина, у которой ребенок получил травму на детской площадке. Она пожаловалась, что в названных выше травмпунктах двери оказались закрытыми. «К сожалению, обстановка по коронавирусу вносит коррективы в работу медучреждений. На Саперов работа травмпункта была временно приостановлена из-за заноса инфекции», — написал Куйвашев. Он объяснил, что травмупнкт на Рижском переулке закрыт, так как он относится к 24-й больнице, которая стала инфекционным госпиталем. Глава региона напомнил, что детская травма в Екатеринбурге находится на улице Буторина, 10.

Также Куйвашев обратил внимание женщины на то, что ее ребенок получил травму именно на детской площадке. По его словам, такие прогулки не укладываются в рамки особого режима, который еще действует в области.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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