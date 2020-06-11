В Екатеринбурге из-за коронавируса начали закрывать травмпункты

К Евгению Куйвашеву обратилась женщина, у которой ребенок получил травму Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Травмпункты на улице Саперов и Рижском переулке в Екатеринбурге закрылись из-за коронавируса. Об этом сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

К губернатору обратилась женщина, у которой ребенок получил травму на детской площадке. Она пожаловалась, что в названных выше травмпунктах двери оказались закрытыми. «К сожалению, обстановка по коронавирусу вносит коррективы в работу медучреждений. На Саперов работа травмпункта была временно приостановлена из-за заноса инфекции», — написал Куйвашев. Он объяснил, что травмупнкт на Рижском переулке закрыт, так как он относится к 24-й больнице, которая стала инфекционным госпиталем. Глава региона напомнил, что детская травма в Екатеринбурге находится на улице Буторина, 10.

Также Куйвашев обратил внимание женщины на то, что ее ребенок получил травму именно на детской площадке. По его словам, такие прогулки не укладываются в рамки особого режима, который еще действует в области.