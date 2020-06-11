В финансовом отчете штабов Навального нашли миллионные нестыковки

Илья Ремесло обвинил Леонида Волкова в финансовых махинациях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Официальный отчет о деньгах, полученных и потраченных региональными штабами блогера Алексея Навального в 2019-м году, имеет явные противоречия. Об этом заявил юрист, член Общественной палаты России Илья Ремесло.

Ремесло смутило совпадение полученных и потраченных средств за год — 191,4 млн рублей. Он считает, что Навальный и Волков могли «нарисовать» эти цифры, чтобы не получить лишних вопросов. «Я нашел информацию, которая, возможно, заинтересует правоохранительные органы и налоговую службу», — написал он на сайте Ruposters.ru. Юрист сопоставил годовой финансовый отчет штабов Навального с данными отчетов НКО, которые финансируют эти штабы. Он пришел к выводу, что если сложить расходы всех этих штабов, то получается сумма в 103 млн рублей, в то время, как соратник Навального Леонид Волков утверждает, что всего за год штабы потратили вышеуказанные 191,4 млн рублей.

В отчете ФБК говорится, что в прошлом году через пожертвования в биткоинах было получено 9,7 млн рублей. Юрист решил проверить эту информацию через систему открытого блокчейна и выяснил, что за год на этот кошелек ФБК пришло более 105 биткоинов. «Если пересчитать эту сумму по средневзвешенному курсу биткоина в 2019 году (400 тысяч рублей за штуку), то это более 42 миллионов рублей», — пишет член Общественной палаты РФ.

Ремесло также обратил внимание на проблемы с налогами, которые уже привели к банкротству НКО Навального. По его словам, у рядовых сотрудников штабов могут возникнуть проблемы из-за того, что люди Волкова не заплатили налоги на десятки миллионов рублей. Юрист посоветовал руководителям НКО Навального искать хорошего адвоката и готовиться сотрудничать со следствием, так как он уже направил соответствующие заявления в Генпрокуратуру и ФНС.

На момент публикации URA.RU не удалось взять комментарий у Волкова. Его телефон был недоступен.

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