Екатерина Диденко ведет аптечный блог в Instagram Фото: Instagram Екатерина Диденко

Instagram-блогерша Екатерина Диденко, муж и друзья которой погибли на вечеринки с сухим льдом, заявила, что ее доходы стали больше в три раза. Она отметила, что смерть супруга Валентина круто изменила ее жизнь.

Диденко рассказала, что количество подписчиков в ее блоге после смертельной банной вечеринки увеличилось на 500 тысяч человек, девушку стали узнавать на улицах, а журналисты берут у нее интервью. Блогерша утверждает, что доходы после трагической смерти мужа увеличились в три раза, пишет телеканал НТВ. теперь она не только обеспечивает себя и детей, но и может содержать штат наемных сотрудников.

«Многое делал муж, поэтому мне приходится платить зарплату другим людям, которые выполняют его работу», — призналась Диденко.

Блогер считает, что многие продолжают винить ее в смерти мужа, так как она, ведя «медицинский блог», должна знать об опасных свойствах сухого льда.

Супруг Диденко и двое ее друзей погибли во время банной вечеринки по случаю ее дня рождения. Муж высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. чтобы устроить сюрприз, несколько человек прыгнули в воду, после чего начали задыхаться и терять сознание. Троих спасти врачам не удалось.

Из страницы в Instagram видно, что Екатерина недолго горевала. Недавно она устроила вечеринку — «проводы старых сисек», а затем в период самоизоляции сделала операцию по увеличению груди.