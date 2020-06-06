Блогер Екатерина Диденко сделала операцию по увеличению бюста Фото: Анна Майорова © URA.RU

Блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа и друзей после вечеринки в честь своего дня рождения, похвасталась результатами пластической операции. Она показала подписчикам обновленный бюст.

В аккаунте блогера в Instagram появилось видео, в котором она садится в машину к незнакомцу. Он пытается потрогать ее грудь якобы для того, чтобы «оценить обновку, уточняет «Пятый канал».

Диденко до этого отмечала, что хочет сделать операцию исключительно для себя. Она говорила, что ей нужны положительные эмоции и она сможет получать их, смотрясь в зеркало. Блогер подчеркивала, что всегда комплексовала из-за маленького размера бюста и хотела сделать операцию еще при живом муже.

Екатерина Диденко стала известна на всю страну после вечеринки с сухим льдом, в результате которой погибли ее муж Валентин Диденко и двое их друзей. Инцидент произошел в феврале, когда в бассейн, в котором плавали молодые люди, засыпали сухой лед. Из-за этого мужчины задохнулись.

Фото: didenko.katerina, Instagram

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