Рошаль рассказал Путину о современном «деле врачей»

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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, рошаль леонид
Рошаль хочет защищать врачей, которых обвиняют в организации убийства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратил внимание президента Владимира Путина на дело врачей из Калининграда, обвиняемых в убийстве новорожденного. Он подчеркнул, что готов выступить в суде в их защиту.

«Нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство. Такого не было в России с 1953 года», — сказал Рошаль Путину во время церемонии вручения медалей Героя труда. Он подчеркнул, что не собирается давить на суд, но может объяснить, что происходящее не является правильным, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, главврач калининградского роддома пожалела дорогостоящий препарат для младенца и дала указания своим подчиненным, чтобы ребенок не выжил. По данным следователей, она фальсифицировала медицинские документы, в частности написала, что ребенок родился мертвым. В итоге, главврачу и реаниматологу-анестезиологу предъявили обвинения в организации убийства ребенка, пишет «Царьград». Медицинские эксперты, в свою очередь, назвали абсурдной версию об убийстве новорожденного.

Президент наградил Героев Труда Российской Федерации на Поклонной горе в Москве, пишут argumenti.ru. Награды получили управляющий директор Улан-Удинского авиационного завода Леонид Белых, оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин, худрук Малого театра Юрий Соломин и глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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