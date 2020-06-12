Рошаль рассказал Путину о современном «деле врачей»

Рошаль хочет защищать врачей, которых обвиняют в организации убийства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратил внимание президента Владимира Путина на дело врачей из Калининграда, обвиняемых в убийстве новорожденного. Он подчеркнул, что готов выступить в суде в их защиту.

«Нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство. Такого не было в России с 1953 года», — сказал Рошаль Путину во время церемонии вручения медалей Героя труда. Он подчеркнул, что не собирается давить на суд, но может объяснить, что происходящее не является правильным, пишет « Коммерсант ».

По версии следствия, главврач калининградского роддома пожалела дорогостоящий препарат для младенца и дала указания своим подчиненным, чтобы ребенок не выжил. По данным следователей, она фальсифицировала медицинские документы, в частности написала, что ребенок родился мертвым. В итоге, главврачу и реаниматологу-анестезиологу предъявили обвинения в организации убийства ребенка, пишет « Царьград ». Медицинские эксперты, в свою очередь, назвали абсурдной версию об убийстве новорожденного.

Президент наградил Героев Труда Российской Федерации на Поклонной горе в Москве, пишут argumenti.ru. Награды получили управляющий директор Улан-Удинского авиационного завода Леонид Белых, оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин, худрук Малого театра Юрий Соломин и глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

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