Уральцу грозит пять лет колонии за кражу велосипеда

Жителю челябинского поселка Джабык грозит тюремный срок за кражу велосипеда у соседей. Подозреваемый мужчина 1978 года рождения уже имеет несколько судимостей, сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.
В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что кто-то украл велосипед за 3 000 рублей. Правоохранители вышли на жителя поселка Джабык. Во время допроса мужчина признался, что забрался в заброшенный дачный дом и уже оттуда увидел, что у соседей в летней кухне стоит велосипед. «Рецидивист решил украсть транспортное средство», — говорится в сообщении пресс-службы.
С учетом того, что челябинец не просто похитил велосипед, но и пробрался для этого в чужой дом, на него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде. Велосипед вернули хозяйке.
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