13 июня 2020
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11 июня 2020

Уральцу грозит пять лет колонии за кражу велосипеда

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, велосипеды, лето, велопарковка
Челябинец пробрался в летнюю кухню, чтобы украсть транспорт Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителю челябинского поселка Джабык грозит тюремный срок за кражу велосипеда у соседей. Подозреваемый мужчина 1978 года рождения уже имеет несколько судимостей, сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что кто-то украл велосипед за 3 000 рублей. Правоохранители вышли на жителя поселка Джабык. Во время допроса мужчина признался, что забрался в заброшенный дачный дом и уже оттуда увидел, что у соседей в летней кухне стоит велосипед. «Рецидивист решил украсть транспортное средство», — говорится в сообщении пресс-службы.

С учетом того, что челябинец не просто похитил велосипед, но и пробрался для этого в чужой дом, на него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде. Велосипед вернули хозяйке.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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