Пользователи банков могут столкнуться с повышением комиссий, считает Анатолий Бажак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отмена «банковского роуминга» в России приведет к тому, что банки повысят цены на ряд услуг и увеличат комиссии за другие операции. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделал замдиректора Центра «Банки и кредитная политика» Института Европы РАН Анатолий Бажан, комментируя новый закон о запрете комиссии за межрегиональные переводы между клиентами одного банка.

«Естественно, [банки] будут искать другие способы вернуть прибыль. У них есть много разных комиссий — за различные переводы, за другие дополнительные услуги. Повысят тарифы по другим [позициям], если доход у них пострадает», — спрогнозировал Бажан.

Введение закона о запрете «банковского роуминга» разделит клиентов банков на тех, кто выиграет от нового запрета и тех, кому придется платить больше, отметил эксперт. «Тот, кто „роумингом“ часто пользуется, для них это выгодно. А те, кто не пользуется, только потеряют, если банки начнут повышать комиссии по другим операциям», — заключил Бажан.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга». Таким образом, банкам запрещается взимать комиссию за межрегиональные переводы в пределах своей организации, пишет RNS . После этого директор Банковского института Василий Солодков заявил URA.RU, что закон не повлияет на работу ни государственных, ни частных банков.

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