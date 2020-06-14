Финансисты раскрыли, что стоит за отменой «банковского роуминга»

Эксперты заявляют, что закон писался для Сбербанка Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Отмена «банковского роуминга» не повлияет на работу как государственных, так и частных банков в России. Об этом в беседе с URA.RU сообщил директор Банковского института Василий Солодков.

С 14 июня банкам России запрещается взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Ожидается, что закон затронет Сбербанк, который ввел месячный лимит на переводы без комиссии до 50 тысяч рублей. Для тех, кто превысил ограничения, введут специальную подписку.

По словам Василия Солодкова, в первую очередь комиссионные доходы важны для существования небольших частных банков. Но обычно такие кредитные организации работают только в одном регионе. «Поэтому, скорее всего, они даже не заметят изменений», — считает экономист.

Вице-президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, в свою очередь, назвала изменения «очень хорошей новостью», которая «никак не отразится на банках». «Комиссия для кредитных организаций несущественная. Закон об отмене „банковского роуминга“ принимался как раз для Сбербанка, на который приходится самое больше количество транзакций в стране и самая дорогая комиссия за переводы на карты в других банках», — пояснила она URA.RU.

URA.RU направило запрос в Сбербанк с просьбой прокомментировать изменения в работе в связи с отменой комиссии за переводы. Ответ на момент публикации не поступил.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.