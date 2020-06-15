Пульмонолог сообщил, что нельзя делать после режима самоизоляции

Увеличение числа контактов между людьми может привести к новым случаям заражения коронавирусом, считает главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. Он отметил, что после выхода из режима самоизоляции важно продолжать носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
По словам Авдеева, снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, пишет ТАСС, ссылаясь на блиц-интервью, опубликованное на сайте Минздрава РФ. « Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. Все это позволит снизить риски негативного сценария», — подчеркнул врач. Он выразил недовольство тем, что молодые люди на улицах собираются в группы и общаются «на расстоянии меньшем, чем определено социальной дистанцией», а кроме того, «многие из них не носят маски». Он считает, что именно молодежь может нести опасность для своих пожилых родственников. «Они приходят домой, где их ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, для которых коронавирусная инфекция представляет наибольшие риски», отмечает пульмонолог. призвав молодых людей соблюдать все требования. предписанные Роспотребнадзором и врачами.
В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 528 964 случая заражения, выздоровели 280 050 человек, умерли 6 948.
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