Рестораторы пока не понимают, как будут работать и, главное, когда Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Треть кафе и ресторанов ХМАО после снятия ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, не откроются. Еще часть из тех, кто все-таки начнет обслуживать клиентов, закроются через полгода после окончания карантина. Такие прогнозы в разговоре с журналистом URA.RU сделали владельцы нескольких ресторанов в Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

«Была надежда на то, что откроемся в конце июня, может быть в начале июля, но похоже, что не откроемся уже никогда, потому что пока до этого третьего этапа дойдем (рестораны откроются только на третьем этапе снятия ограничений, когда коэффициент распространения инфекции упадет ниже 0,5), продадим последнее. Да и не нужны никому наши столы, диваны, холодильники — никто не работает», — рассказал URA.RU менеджер ресторана из Нижневартовска Андрей.

По словам мужчины, так называемую «финансовую подушку» они истратили еще в конце мая, израсходовав на зарплаты отложенные на покупку дорогостоящего оборудования деньги. Но случай этот в своем роде уникален, потому что для ресторанов, рассказывает бармен с многолетним стажем и эксперт в ресторанном бизнесе Виталий Самарин, наличие больших финансовых запасов — редкость. «Этот бизнес так устроен, что деньги откладывать попросту не с чего, гигантских запасов нет ни у кого, все в обороте. Мы с коллегами общаемся и сходимся во мнении, что процентов 25-30 от всех кафе не откроются, а половина из тех, кто все-таки доживет до снятия карантина, загнутся еще через полгода, потому что гигантских заработков не будет, ведь посадку нам ограничили» (по требованию Роспотребнадзора даже после открытия ресторанов количество столов придется уменьшать — расстояние между ними должно быть не менее 1,5 метров — ред), — объясняет Самарин.

С этим мнением согласен и управляющий ресторана в Ханты-Мансийске, попросивший об анонимности. По его словам, в классическом виде отрасль вряд ли восстановится. «Все нужно начинать с нуля, применять новые бизнес-модели, существенно уходить в доставку. Сейчас видится, что выживут именно те, кто сумеет перестроиться», — считает ресторатор.

Ранее URA.RU писало, что после снятия всех ограничений, рестораторам придется отказывать в обслуживании клиентам, так как отрасль уже понесла кадровые потери — во время эпидемии многие официанты и повара ушли работать в другие отрасли.