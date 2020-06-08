Рестораторы ХМАО предрекают проблемы после открытия

В заведениях считают, что долгий карантин не позволит отрасли быстро вернуться в привычный ритм Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Владельцы ресторанов и кафе опасаются, что, открывшись, будут вынуждены отказывать клиентам в обслуживании. Это связано с тем, что уже сейчас отрасль испытывает нехватку официантов и поваров, которые после начала эпидемии коронавируса и закрытия заведений общепита, ушли работать в другие сферы, Об этом URA.RU рассказал владелец ресторана мясной кухни из Нижневартовска.

«И мы уже столкнулись с проблемой, которая общая для отрасли: люди ушли и возвращаться не торопятся. Только у меня два повара ушли работать на стройку, один продает квартиры, три официанта в такси», — добавил мужчина.

По его словам, если до официального разрешения на открытие (это произойдет, когда в сутки количество новых случаев заражения будет примерно в два раза меньше, чем сейчас — ред.) ресторанов кадровый вопрос решить не удастся, то заведениям придется отказывать в обслуживании части клиентов. Другой эксперт в области ресторанного бизнеса вообще считает, что после снятия ограничений, рынок захлестнет новая волна закрытий кафе и ресторанов. «Сейчас арендодатели идут на встречу бизнесу: ставки по аренде снижены, расходов на электроэнергию и другие коммунальные расходы нет, а когда откроемся — все вернется. В итоге мы получим, что людей мало или нет вовсе, а платить надо полностью. Такое мало кто выдержит», — делится мнением бармен с пятнадцатилетним стажем Виталий Самарин.

Ранее URA.RU писало, что кафе и рестораны в ХМАО готовятся к снятию карантина, при этом рестораторы признались, что требования Роспотребнадзора, позволяющие заведениям общепита работать, невозможно исполнить без дополнительных финансовых затрат.