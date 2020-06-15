Экономист: почему выпуск банковских карт хотят сделать платным

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Ранее Ассоциация банков РФ направила в правительство письмо. Кредитные организации заявили, что могут начать брать с клиентов деньги за обслуживание и выпуск карт, передает « Пятый канал ». Помимо этого кредитные организации могут начать взимать деньги за услуги колл-центра, ряд платежных приложений и сокращение программ лояльности.

При этом Юрченко добавил, что должен будет сработать конкурентный механизм. «Будем надеяться, что механизм конкуренции сработает и банки, столкнувшись с тем, что с платными сервисами с ними никто не захочет связываться, будут вынуждены либо ввести посильную плату, либо не вводить ее вовсе», — высказался эксперт. Он подчеркнул, что в России на банковском рынке нет конкуренции. По слова Юрченко, среди российских банков есть явные лидеры, и они будут задавать тон.

«В связи с нынешним кризисом доходы у банков уменьшаются. Банки, конечно, будут пытаться найти какие-то альтернативные источники дохода. Это нормальный рыночный процесс», — объяснил он. Экономист отметил, что в условиях кризиса кредитным организациям чаще приходится заниматься реструктуризацией долгов физических и юридических лиц.

Российские банки хотят сделать выпуск и обслуживание карт платными, чтобы переложить свои расходы из-за кризиса на клиентов. Такую точку зрения в разговоре с URA.RU высказал экономист Константин Юрченко.

Среди российских банков есть явные лидеры, и они будут задавать тон Фото: Анна Майорова © URA.RU

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