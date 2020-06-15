У водителя одного из автомобилей за полтора года было 34 нарушения ПДД Фото: Антон Белицкий © URA.RU

За минувшие сутки с 14 июня в Тюмени произошло два серьезных ДТП с опрокидыванием автомобилей. Утром на объездной дороге автомобиль Kia на большой скорости влетел в отбойник и опрокинулся. А ночью в центре города с Никольского моста в овраг напротив набережной слетела белая Mazda, водителем оказалась злостная нарушительница правил дорожного движения. Девушка погибла на месте аварии. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Тюменской области.

«В 0.30 15 мая на ул. Ленина, 2, автомобиль Mazda 6 врезался в фонарный столб и опрокинулся в кювет. Водитель скончалась на месте», — сообщили в пресс-службе тюменской региональной автоинспекции. По данным ведомства, за рулем находилась 31-летняя девушка, получившая права девять лет назад в Нижневартовске. За 2019 год было зафиксировано 24 совершенных ею нарушения правил дорожного движения, среди которых — нарушение скоростного режима, нарушение бокового интервала, езда по автобусным полосам и пр. С начала 2020 года водитель совершила 10 нарушений, в основном — проезд на красный сигнал светофора. В автомобиле вместе с ней находилась 24-летняя подруга, она доставлена в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Водителю и пассажиру автомобиля Kia Cerato, врезавшегося 14 июля в 11.40 в отбойник на объездной дороге Тюмени в районе ул. Закалужская, 83, повезло больше. Несмотря на то, что автомобиль перевернулся, оба мужчины, 28 и 37 лет, остались живы. Сейчас они находятся в больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени оштрафован 26-летний водитель, севший за руль без прав и устроивший опасное ДТП на улице Мельникайте. Общая сумма санкций составила 24 тыс. рублей.

Mazda 6 вылетела с Никольского моста в овраг Фото: Паблик ВКонтакте «ЧС Тюмень»

От столба, в который врезалась машина, практически ничего не осталось Фото: Паблик ВКонтакте «ЧС Тюмень»