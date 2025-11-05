В Тюмени для ветеранов СВО запустили дополнительную программу профпереподготовки
О запуске программы сообщил губернатор Моор
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюменской области для ветеранов СВО запустили дополнительную программу переподготовки «Государственное и муниципальное управление». Обучение организовано для участников проекта «Боевой кадровый резерв», которые прошли отбор, но не попали в очный курс. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Мы запустили дополнительную образовательную программу профессиональной переподготовки „Государственное и муниципальное управление“ для тех ветеранов СВО, которые участвовали в этапах отбора, но не попали в очную программу. Обучение будет проходить в онлайн-формате в течение ноября и декабря», — сообщил Моор в своем telegram-канале.
Глава региона добавил, что по итогам обучения все получат дипломы с квалификацией «Специалист в сфере государственного и муниципального управления». Ранее URA.RU писало, что программу «Боевой кадровый резерв» запустили летом этого года. Организаторы отмечают, что курс рассчитан на поддержку карьерного роста и помощь в определении дальнейшего профессионального пути.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!