В Тюмени для ветеранов СВО запустили дополнительную программу профпереподготовки

О запуске программы сообщил губернатор Моор Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области для ветеранов СВО запустили дополнительную программу переподготовки «Государственное и муниципальное управление». Обучение организовано для участников проекта «Боевой кадровый резерв», которые прошли отбор, но не попали в очный курс. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Мы запустили дополнительную образовательную программу профессиональной переподготовки „Государственное и муниципальное управление“ для тех ветеранов СВО, которые участвовали в этапах отбора, но не попали в очную программу. Обучение будет проходить в онлайн-формате в течение ноября и декабря», — сообщил Моор в своем telegram-канале.