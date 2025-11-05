В Тюмени в районе развязки Мельникайте — Дружбы столкнулись две иномарки, есть погибшие
Авария произошла днем 5 ноября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюмени в районе развязки Мельникайте — Дружбы столкнулись две иномарки. Водитель одной из них выехал на встречку, в результате ДТП он погиб. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Toyota Mark II и Toyota Land Cruiser столкнулись на Дружбы в районе развязки с улицей Мельникайте в Тюмени. Предварительно, 31-летний водитель Toyota Mark II выехал на встречную полосу, он погиб», — рассказали в пресс-службе.
Водитель второго авто травмирован. Проезд на участке, где произошла авария, ограничен, движение регулируется.
Ранее URA.RU писало, что днем 5 ноября из-за снегопада в городе образовались семибалльные пробки. Самые большие заторы наблюдались на центральных улицах — Челюскинцев, Мориса Тореза, Мельникайте, 50 лет Октября.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!