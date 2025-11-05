Логотип РИА URA.RU
Директор тюменской автошколы получил срок за продажу водительских удостоверений

05 ноября 2025 в 14:47
Удостоверения выдавали тем, кто не проходил обучение

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) экс-директор автошколы продавал водительские удостоверения людям, не прошедшим обучение. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Целью его действий было способствование незаконному получению лицами свидетельств о профессии водителя без прохождения ими обязательного обучения и сдачи квалификационных экзаменов. В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал, отрицая свою причастность», — сообщили в пресс-службе.

Мужчине назначили лишение свободы на пять лет десять месяцев условно. Также на два года и десять месяцев ему запретили занимать должности, связанные с управлением компаний.

Ранее URA.RU писало, что преподаватель одного из тюменских вузов осужден по делу о получении взяток от студентов. За содействие в успешной сдаче аттестационных экзаменов он «заработал» 105 тысяч рублей. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч.

