В администрацию Тобольского района ворвалась женщина и потребовала отвести ее к Путину

В Тобольске задержали агрессивную женщину, которая ворвалась в здание администрации района Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В здание администрации Тобольского района (Тобольск, Тюменская область) ворвалась агрессивная женщина, которая сначала потребовала отвести ее к президенту России Владимиру Путину, а затем напала на сотрудницу охраны. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам нападавшая была обезврежена на месте происшествия сотрудниками ЧОПа.

«ЧП произошло сегодня, 5 ноября, около 13 часов. Женщина ворвалась в здание администрации Тобольского района и начала себя вести крайне агрессивно. Она схватила за волосы сотрудницу охраны и стала требовать, чтобы ее сопроводили к Владимиру Путину», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

К месту происшествия прибыли сотрудники частного охранного предприятия. Они обезвредили тоболячку и передали ее в руки силовиков. Комментарии правоохранительных структур и администрации Тобольского района ожидаются.

Продолжение после рекламы