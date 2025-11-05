В администрацию Тобольского района ворвалась женщина и потребовала отвести ее к Путину
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В здание администрации Тобольского района (Тобольск, Тюменская область) ворвалась агрессивная женщина, которая сначала потребовала отвести ее к президенту России Владимиру Путину, а затем напала на сотрудницу охраны. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам нападавшая была обезврежена на месте происшествия сотрудниками ЧОПа.
«ЧП произошло сегодня, 5 ноября, около 13 часов. Женщина ворвалась в здание администрации Тобольского района и начала себя вести крайне агрессивно. Она схватила за волосы сотрудницу охраны и стала требовать, чтобы ее сопроводили к Владимиру Путину», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.
К месту происшествия прибыли сотрудники частного охранного предприятия. Они обезвредили тоболячку и передали ее в руки силовиков. Комментарии правоохранительных структур и администрации Тобольского района ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что в конце августа на международном татарском конгрессе в Казани произошел конфликт между руководителями тюменских национальных татарских объединений. Рукоприкладством завершился спор между инициатором установки скандального памятника жене хана Кучума в Тобольском районе — Луизой Шамсутдиновой — и экс-кандидатом в мэры, лидером тюменских «Коммунистов России» Динаром Абукиным.
