Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

В Тюмени автобус протаранил «маршрутку»

В Тюмени столкнулись два автобуса
05 ноября 2025 в 15:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Автобус большой вместимости столкнулся с "маршруткой"

Автобус большой вместимости столкнулся с «маршруткой»

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Тюмени произошла авария с участием двух автобусов. Инцидент случился возле комплекса «Арсиб». Информация об этом появилась в соцсетях.


«Авария возле „Арсиба“, остановка 30 лет Победы, Мельникайте», — такое сообщение появилось в telegram-канале «ЧС Тюмень». В ДТП попали 17 и 5 автобусы.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, в аварии нет пострадавших. В «ТПАТП № 1», которому принадлежит 17 маршрут, эту информацию подтвердили.

Продолжение после рекламы


В Тюмени, 5 ноября, из-за снегопада образовался транспортный коллапс. К обеду пробки в городе были зафиксированы на семь баллов. Заторы образовывались, в том числе и из-за аварий.




Авария произошла днем 5 ноября

Фото: ЧС Тюмень

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал