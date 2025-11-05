В Тюмени автобус протаранил «маршрутку»

Автобус большой вместимости столкнулся с «маршруткой» Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Тюмени произошла авария с участием двух автобусов. Инцидент случился возле комплекса «Арсиб». Информация об этом появилась в соцсетях.





«Авария возле „Арсиба“, остановка 30 лет Победы, Мельникайте», — такое сообщение появилось в telegram-канале «ЧС Тюмень». В ДТП попали 17 и 5 автобусы.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, в аварии нет пострадавших. В «ТПАТП № 1», которому принадлежит 17 маршрут, эту информацию подтвердили.

Продолжение после рекламы





В Тюмени, 5 ноября, из-за снегопада образовался транспортный коллапс. К обеду пробки в городе были зафиксированы на семь баллов. Заторы образовывались, в том числе и из-за аварий.











