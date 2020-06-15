В России предложили распродавать недра онлайн

Российские недра могут начать продавать в интернете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минприроды готовится внести поправки в закон о недрах. После его принятия недра России можно будет купить на аукционе в интернете. Об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

«В настоящее время готовятся поправки в законодательство о недрах, предусматривающие возможность проведения электронных аукционов», — цитирует Кобылкина РИА Новости.

Обновление законодательства связано с карантином. Заявителям стало труднее участвовать в торгах после запрета на поездки по России во время пандемии. Из-за этого ближайшие аукционы перенесли на другое время. В Минприроды надеются, что принятие поправок поможет в будущем избежать сложностей.

Полтора месяца назад стало известно, что разведка полезных ископаемых в стране резко сократилась. Некоторые предприятия оказались на грани банкротства.

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