Латынина обвинила главу «Альянса врачей» в распространении фейков

Журналистка получила письмо от Анастасии Васильевой в апреле Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Журналистка Юлия Латынина призналась, что получила фейковое письмо о коронавирусе в Нижнекамске от главы организации «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. Об этом она сообщила в эфире «Эха Москвы».

Латынина рассказала, что получила отрывок письма от Васильевой в апреле. В нем якобы врач Зайнаб Мухамедшина писала, что в Нижнекамске гораздо больше коронавирусных пациентов, чем показывает официальная статистика. «И все это был фейк. Нет такой Зайнаб Мухамедшиной, нет такой больницы, и, судя по всему, это вообще не женщина, а мужчина, который пытался развести Анастасию Васильеву на какие-то признания», — цитирует Латынину RT.

Журналистка извинилась, что зачитывала письмо в эфире. Также по словам Латыниной, ей пришло уведомление о том, что в отношении нее проводится доследственная проверка по факту распространения фейков о коронавирусе. URA.RU позвонило Анастасии Васильевой. Однако, услышав вопрос, лидер «Альянса врачей» бросила трубку.

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