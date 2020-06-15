В Челябинскую область вернется аномальная жара

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Грозы и кратковременные дожди возможны двое суток подряд — 17 и 18 июня. Ветер будет усиливаться, но его порывы вряд ли превысят 14 метров в секунду.

Однако потепление обещает быть недолгим: уже 18 июня температура опустится до +15-20 градусов днем, а ночью в горнозаводской части и вовсе будет холодно — до трех градусов тепла.

По данным Челябинского ЦГМС, во вторник столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов. В среду на юге области будет уже +30 градусов, но жару облегчат возможные кратковременные дожди.

После кратковременного похолодания в Челябинскую область вновь вернется жаркая погода. Синоптики обещают, что температура начнет повышаться уже 16 июня.

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