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В Челябинскую область вернется аномальная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, отдых, жара, лето, отдыхающие, городской пляж шершневский, пляж
Челябинцы получат несколько дней пляжного отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После кратковременного похолодания в Челябинскую область вновь вернется жаркая погода. Синоптики обещают, что температура начнет повышаться уже 16 июня.

По данным Челябинского ЦГМС, во вторник столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов. В среду на юге области будет уже +30 градусов, но жару облегчат возможные кратковременные дожди.

Однако потепление обещает быть недолгим: уже 18 июня температура опустится до +15-20 градусов днем, а ночью в горнозаводской части и вовсе будет холодно — до трех градусов тепла.

Грозы и кратковременные дожди возможны двое суток подряд — 17 и 18 июня. Ветер будет усиливаться, но его порывы вряд ли превысят 14 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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