Для челябинских вахтовиков нашлись рабочие места с зарплатой до 500 тысяч рублей

05 ноября 2025 в 10:03
Челябинским сварщикам на вахте предложили получать до 500 тысяч рублей

Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинским вахтовикам предложили работу за 500 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на вахту стали приглашать в два раза чаще.

«В третьем квартале работодатели готовы были платить челябинским соискателям на вахте медианные 162,3 тысячи рублей. Отрыв от рынка — в 2,3 раза. В числе высокооплачиваемых позиций значится аттестованный в Национальном агентстве контроля сварки электрогазосварщик в Красноярском крае с доходом до 500 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в HeadHunter.

Среди самых доходных предложений — вакансия бурильщика шпуров в том же регионе с оплатой до 447 тысяч рублей. Начальник хвостового хозяйства и старший механик обогатительной фабрики на вахте в Хабаровском крае смогут получать по 400 тысяч рублей на руки. Инженеру по наладке подземной техники на самом Южном Урале предлагают до 450 тысяч рублей за вахту.

«За третий квартал в регионе открылось 11,9 тысячи вахтовых вакансий, что в два раза больше, чем в первом квартале этого года. Область вошла в тройку уральских регионов с высокой потребностью в вахтовых работниках», — добавили аналитики.

Согласно исследованию, Челябинская область заняла второе место на Урале по доле таких предложений, на нее пришлось 26% от всех вахтовых вакансий в округе. Наиболее востребованными остаются квалифицированные рабочие профессии, такие как машинисты, сварщики и водители. При этом формат работы становится доступным и для специалистов других сфер, например, для врачей-терапевтов, которым на Камчатке готовы платить от 250 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

