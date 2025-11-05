Для челябинских вахтовиков нашлись рабочие места с зарплатой до 500 тысяч рублей

Челябинским сварщикам на вахте предложили получать до 500 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинским вахтовикам предложили работу за 500 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на вахту стали приглашать в два раза чаще.

«В третьем квартале работодатели готовы были платить челябинским соискателям на вахте медианные 162,3 тысячи рублей. Отрыв от рынка — в 2,3 раза. В числе высокооплачиваемых позиций значится аттестованный в Национальном агентстве контроля сварки электрогазосварщик в Красноярском крае с доходом до 500 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в HeadHunter.

Среди самых доходных предложений — вакансия бурильщика шпуров в том же регионе с оплатой до 447 тысяч рублей. Начальник хвостового хозяйства и старший механик обогатительной фабрики на вахте в Хабаровском крае смогут получать по 400 тысяч рублей на руки. Инженеру по наладке подземной техники на самом Южном Урале предлагают до 450 тысяч рублей за вахту.

Продолжение после рекламы

«За третий квартал в регионе открылось 11,9 тысячи вахтовых вакансий, что в два раза больше, чем в первом квартале этого года. Область вошла в тройку уральских регионов с высокой потребностью в вахтовых работниках», — добавили аналитики.