Подозреваемую в убийстве дочери допрашивают следователи

В Челябинске задержана 43-летняя жительница Башкортостана, подозреваемая в убийстве своей пятилетней дочери. Тело ребенка с колото-резаными ранениями было обнаружено 3 ноября в диване в квартире на улице 250-летия Челябинска, сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области. По факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

«Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области оперативно установлено место нахождения подозреваемой на территории Республики Башкортостан, она доставлена в территориальный следственный отдел. В настоящее время осуществляется допрос фигурантки об обстоятельствах совершенного преступления», — сообщили в надзорном ведомстве.





Органы следствия намерены выдвинуть против подозреваемой официальное обвинение и обратиться в судебную инстанцию с ходатайством о применении меры пресечения. В настоящее время продолжается проведение требуемых следственных мероприятий и процессуальных действий.

