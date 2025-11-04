Метели и снег накроют Челябинскую область в ближайшие сутки

В Челябинской области резко ухудшится погода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отдельных районах Челябинской области 5 ноября днем ожидаются метели, гололедица на дорогах и порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщил telegram-канал ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз Челябинского гидрометцентра.

«Днем 5 ноября в отдельных районах области ожидаются метели. На отдельных участках дорог возможна гололедица от наката, порывы ветра до 20 м/с, в горных районах ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС порекомендовали жителям региона скорректировать планы с учетом погодных условий и сменить летние шины на зимние. Водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Также ведомство призвало граждан внимательно эксплуатировать электрические обогревательные приборы и не перегружать сеть.

