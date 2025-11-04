Виген Мхитарян напомнил о единстве народов в борьбе с фашизмом в Великую Отечественную войну Фото: Сергей Петров © URA.RU

Депутат челябинского заксобрания Виген Мхитарян призвал братские народы всех постсоветских стран брать пример с России. Об этом он заявил в своем видеообращении, записанном по случаю Дня народного единства 4 ноября.

«Россия всегда идет только своим путем. Да, этот путь тернист, но он приведет к свободе и сохранению нашей традиционной культуры! А, когда страны идут чужим путем, то и жить они будут потом по чужим правилам! Не вы будете выбирать, что хорошо, а что плохо! Вам, это скажут, а вы должны будете покорно принять! Скажут „завтра“, что однополые браки — это хорошо, и если вы не примете, то сотрут не только ваши ценности, как это делают сейчас, а ещё и всех вас!», — говорит депутат.

Он напомнил, что наши предки, когда были единой страной, все вместе спасли мир от фашизма, ценой своих жизней. И где тогда, по словам депутата, были «эти европейские просвещенцы»?

