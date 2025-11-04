Челябинский депутат Мхитарян призвал постсоветские страны брать пример с России. Видео
Виген Мхитарян напомнил о единстве народов в борьбе с фашизмом в Великую Отечественную войну
Фото: Сергей Петров © URA.RU
Депутат челябинского заксобрания Виген Мхитарян призвал братские народы всех постсоветских стран брать пример с России. Об этом он заявил в своем видеообращении, записанном по случаю Дня народного единства 4 ноября.
«Россия всегда идет только своим путем. Да, этот путь тернист, но он приведет к свободе и сохранению нашей традиционной культуры! А, когда страны идут чужим путем, то и жить они будут потом по чужим правилам! Не вы будете выбирать, что хорошо, а что плохо! Вам, это скажут, а вы должны будете покорно принять! Скажут „завтра“, что однополые браки — это хорошо, и если вы не примете, то сотрут не только ваши ценности, как это делают сейчас, а ещё и всех вас!», — говорит депутат.
Он напомнил, что наши предки, когда были единой страной, все вместе спасли мир от фашизма, ценой своих жизней. И где тогда, по словам депутата, были «эти европейские просвещенцы»?
«Мы огромная страна, и нам нужно чуть больше времени привести себя в порядок, нежели крохотным странам Европы! Я не говорю про Америку, на территории которой не было войны. Но даже учитывая то, что нам предстоит еще много усилий, чтобы окончательно вернуть свое былое величие, я лучше буду Россию по кирпичикам выстраивать, но жить в своей родной культуре от Бога, чем протяну руку „развитой“ культуре от беса!», — говорит Мхитарян.
