Челябинец насмерть разбился на Айских притесах

На Больших Айских притесах в Челябинской области разбился мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«В субботу в районе Больших Айских притесов мужчина упал с горы и разбился. Спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда с помощью плавсредства транспортировали тело с одного берега на другой и передали сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области.