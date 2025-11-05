Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Челябинец насмерть разбился на Айских притесах

05 ноября 2025 в 10:30
Мужчина упал с горы в районе Айских притесов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Больших Айских притесах в Челябинской области разбился мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«В субботу в районе Больших Айских притесов мужчина упал с горы и разбился. Спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда с помощью плавсредства транспортировали тело с одного берега на другой и передали сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области.

Предварительно, высота падения составила 25 метров. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности при посещении гористой местности.

