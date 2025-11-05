Нападающий Кравцов вернется в челябинский ХК «Трактор» после неудачи в НХЛ

«Ванкувер» выставил Виталия на безусловный драфт отказов для расторжения соглашения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нападающий Виталий Кравцов после очередной неудачной попытки закрепиться в НХЛ вернется в родной челябинский ХК «Трактор», подписав с ним контракт на три года. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс», ссылаясь на свои источники в клубе.

«Права на Виталия в России принадлежат „Трактору“. Сейчас шайба в переговорах на стороне челябинского клуба. Вариантов у форварда не так много: либо подписывать контракт в Танкограде, либо ждать, что другие команды сделают предложение, от которого черно-белые не смогут отказаться. Больше, разумеется, верится в первый вариант», — говорится в статье.

В сезоне 2024/2025 Кравцов набрал в КХЛ 58 очков (27+31) в 66 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф добавил к ним еще семь очков 7 (6+1) в 19 играх и получил с ХК «Трактор» серебро чемпионата. После завершения сезона он решил снова — уже четвертый раз за карьеру — попробовать свои силы в Северной Америке. Но там ему не удалось пробиться в состав «Ванкувера», а в фарм‑клубе он набрал всего четыре (1+3) очка в 10 матчах АХЛ. И накануне клуб «Ванкувер» выставил Виталия на безусловный драфт отказов с целью расторжения соглашения.

