Ювелирный бум: Челябинск оказался вторым в России по чекам на люкс-украшения

Челябинск занял второе место в России по среднему чеку на премиальные ювелирные украшения стоимостью свыше 100 тысяч рублей. По данным аналитического центра Sokolov, сделавшего срез за девять месяцев 2025 года, средняя стоимость покупки составила 159,6 тысячи рублей.

«Средний чек по категории „премиум“ в Челябинске в 2025 году составил 159,6 тысячи рублей», — говорится в исследовании. Это позволило городу занять второе место в рейтинге.

Эксперты отметили, что в текущем году средний чек по стране в категории премиальных украшений — колец, браслетов, цепочек и так далее — достиг 132 810 рублей. Больше всего на них тратились в Перми — 165 871 рубль. Замыкает тройку лидеров Омск — 157 813 рублей. Также в топ-5 вошли Воронеж (149 478 рублей) и Владивосток (138 752 рубля).

По итогам 2025 года число приобретений ювелирных украшений ценой более 100 тысяч рублей увеличилось в 8,8 раза в сравнении с показателями 2023 года. В сопоставлении с данными 2024 года рост составил 2,7 раза, сообщили аналитики.