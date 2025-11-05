Логотип РИА URA.RU
Челябинск стоит в утренних пробках из-за снегопада

05 ноября 2025 в 10:02
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Челябинске короткая рабочая неделя началась с гигантских заторов на дорогах. Причиной утренних пробок стал снегопад, сообщили URA.RU читатели 

«Время почти десять часов утра, а в Челябинске заторы в семь баллов. Судя по данным сервиса „Яндекс. Карты“, движение затруднено на центральных улицах, на северо-западе, а также в Советском и Тракторозаводском районах», — сообщили URA.RU читатели. 

По их словам, в огромной пробке в общественном транспорте им пришлось простоять по улице Братьев Кашириных в направлении центра. При этом добраться до работы на такси тоже проблематично — стоимость услуги возросла почти в два раза. 

В отдельных районах Челябинской области 5 ноября днем ожидаются метели, гололедица на дорогах и порывы ветра до 20 метров в секунду, предупредили ранее синоптики Челябинского гидрометцентра. В МЧС жителям региона порекомендовали скорректировать планы с учетом погодных условий и сменить летние шины на зимние. 

