Челябинск стоит в утренних пробках из-за снегопада

В Челябинске короткая рабочая неделя началась с гигантских заторов на дорогах. Причиной утренних пробок стал снегопад, сообщили URA.RU читатели

«Время почти десять часов утра, а в Челябинске заторы в семь баллов. Судя по данным сервиса „Яндекс. Карты“, движение затруднено на центральных улицах, на северо-западе, а также в Советском и Тракторозаводском районах», — сообщили URA.RU читатели.

По их словам, в огромной пробке в общественном транспорте им пришлось простоять по улице Братьев Кашириных в направлении центра. При этом добраться до работы на такси тоже проблематично — стоимость услуги возросла почти в два раза.

