В Копейске устроили реквием в память о погибших при взрыве на предприятии

В Копейске почтили память погибших на заводе

В Копейске Челябинской области 4 ноября состоялся концерт-реквием, посвященный памяти 23 погибших жителей города при взрыве 22 октября на одном из местных предприятий, а также Дню народного единства. Об этом сообщил официальный telegram-канал администрации Копейского городского округа. Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии.

«В эти минуты ощущаешь, насколько важны сплоченность, единение. Мы с вами — огромная сила, которой подвластно все. К сожалению нашу страну, регион постигают трагедии. Так случилось и 22 октября. Мы этот день никогда не забудем! Не забываем и тех парней, кто „ковал Победу“ за ленточкой и делает это сейчас!», — заявила глава Копейского городского округа Светлана Логанова.

В своем обращении к собравшимся подчеркнула важность единства и сплоченности жителей города. Концерт сопровождался творческими номерами. В рамках мероприятия глава городского округа вручила благодарности духовому оркестру Дома культуры имени Кирова и хору русской и казачьей песни «У околицы», отметила администрация.

