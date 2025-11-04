Логотип РИА URA.RU
В Копейске устроили реквием в память о погибших при взрыве на предприятии

04 ноября 2025 в 15:40
В Копейске почтили память погибших на заводе

В Копейске почтили память погибших на заводе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области 4 ноября состоялся концерт-реквием, посвященный памяти 23 погибших жителей города при взрыве 22 октября на одном из местных предприятий, а также Дню народного единства. Об этом сообщил официальный telegram-канал администрации Копейского городского округа. Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии.

«В эти минуты ощущаешь, насколько важны сплоченность, единение. Мы с вами — огромная сила, которой подвластно все. К сожалению нашу страну, регион постигают трагедии. Так случилось и 22 октября. Мы этот день никогда не забудем! Не забываем и тех парней, кто „ковал Победу“ за ленточкой и делает это сейчас!», — заявила глава Копейского городского округа Светлана Логанова.

В своем обращении к собравшимся подчеркнула важность единства и сплоченности жителей города. Концерт сопровождался творческими номерами. В рамках мероприятия глава городского округа вручила благодарности духовому оркестру Дома культуры имени Кирова и хору русской и казачьей песни «У околицы», отметила администрация.

Продолжение после рекламы

Взрыв на предприятии в Копейске произошел в ночь на 23 октября, в результате чего погибло 23 человека. Предварительной причиной чрезвычайного происшествия названо нарушение технологического процесса. С 24 октября в Челябинской области был объявлен День траура по погибшим. Идентифицировать удалось тела шестнадцати человек, остальные ожидают проведения соответствующих процедур. URA.RU собрало для вас подробности трагедии в сюжете.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

