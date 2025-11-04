В Челябинске нашли труп пятилетней девочки в диване, задержали мать: что известно о громком убийстве

Подозреваемую в убийстве 5-летней девочки привезли на допрос Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области

В Челябинске в ЖК «Ньютон» 3 ноября нашли тело пятилетней девочки. Оно было спрятано в диван. Квартиру арендовала 43-летняя женщина, убитая — ее дочь. Полицейские задержали мать на следующий день. Подробности громкого убийства читайте в материале URA.RU.

В Челябинске нашли труп пятилетней девочки

Тело пятилетней девочки обнаружили 3 ноября в квартире на улице 250-летия Челябинска. Оно находилось в квартире, которое сдавали в аренду. Труп нашла уборщица, которая прибыла в жилье для наведения порядка после выезда арендатора — 43-летней женщины, жившей здесь вместе с убитой. Работница позвонила хозяйке жилья, та уже вызвала полицию.

Тело пролежало в диване десять дней

На месте убийства использовали ультрафиолетовый свет для обнаружения скрытых следов крови Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области

По информации URA.RU, в квартире был сильный бардак. Останки погибшей находились в диване в течение десяти суток. Они были спрятаны в сверток. Полицейские обнаружили на теле колото-резаные раны. Появились сообщения, что труп был расчленен, но они не подтвердились.

Что известно о матери, которая предположительно убила дочь в Челябинске

Подозреваемой 43 года. Она из села Ахуново Учалинского района Башкортостана. Жилье снимала посуточно, это продолжалось больше месяца. На днях собственник квартиры сообщил женщине, что жилплощадь надо освободить и прислал уборщицу. Самой квартиросъемщицы на месте уже не было.

Мать убитой 5-летней девочки задержали