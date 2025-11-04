В Челябинске нашли труп пятилетней девочки в диване, задержали мать: что известно о громком убийстве
Подозреваемую в убийстве 5-летней девочки привезли на допрос
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области
В Челябинске в ЖК «Ньютон» 3 ноября нашли тело пятилетней девочки. Оно было спрятано в диван. Квартиру арендовала 43-летняя женщина, убитая — ее дочь. Полицейские задержали мать на следующий день. Подробности громкого убийства читайте в материале URA.RU.
В Челябинске нашли труп пятилетней девочки
Тело пятилетней девочки обнаружили 3 ноября в квартире на улице 250-летия Челябинска. Оно находилось в квартире, которое сдавали в аренду. Труп нашла уборщица, которая прибыла в жилье для наведения порядка после выезда арендатора — 43-летней женщины, жившей здесь вместе с убитой. Работница позвонила хозяйке жилья, та уже вызвала полицию.
Тело пролежало в диване десять дней
На месте убийства использовали ультрафиолетовый свет для обнаружения скрытых следов крови
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области
По информации URA.RU, в квартире был сильный бардак. Останки погибшей находились в диване в течение десяти суток. Они были спрятаны в сверток. Полицейские обнаружили на теле колото-резаные раны. Появились сообщения, что труп был расчленен, но они не подтвердились.
Что известно о матери, которая предположительно убила дочь в Челябинске
Подозреваемой 43 года. Она из села Ахуново Учалинского района Башкортостана. Жилье снимала посуточно, это продолжалось больше месяца. На днях собственник квартиры сообщил женщине, что жилплощадь надо освободить и прислал уборщицу. Самой квартиросъемщицы на месте уже не было.
Мать убитой 5-летней девочки задержали
Полицейским удалось установить местонахождение подозреваемой. Ее нашли 4 ноября в Башкортостане, и доставили в Челябинск на допрос. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственном управлении СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Его контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Материал из сюжета:Убийство пятилетней девочки в Челябинске
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!