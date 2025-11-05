Метель усиливается в Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» движение рабочее, но метеоусловия из-за снегопада ухудшаются. Об этом сообщила пресс-служба областного Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«На дорогах Челябинской области — снег. На автодороге „Москва — Челябинск“ движение рабочее, но метеоусловия ухудшаются», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителей просят снижать скорость, держать дистанцию и включить ближний свет или противотуманные фары.

В Челябинске короткая рабочая неделя началась с гигантских заторов на дорогах. Причиной также стал снегопад, сообщили URA.RU читатели. В десять часов утра заторы составляли семь баллов.

