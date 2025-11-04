Челябинск отметил День народного единства концертом в парке Гагарина. Фото
День народного единства отмечается в России с 2005 года и стал символом единения граждан
Фото: пресс-служба гордумы Челябинска
В Челябинске 4 ноября прошло празднование Дня народного единства в Центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Тысячи жителей собрались на главной площади, чтобы отметить это событие, символизирующее сплоченность российского народа. О том, как оно прошло, читайте в материале URA.RU.
В парк Гагарина пришли более двух тысяч зрителей
Концерт под названием «Россия объединяет» привлек участников и гостей из разных районов города. Вход был свободным. Торжество собрало более двух тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Организаторы подготовили обширную концертную программу. На главную сцену вышли вокальные и танцевальные коллективы города и области. Выступили открытое инклюзивное пространство «Наше место», ансамбль «Уральская рябинушка», хореографический коллектив «Ласточка» и студия эстрадного вокала «Тутти». В программе концерта прозвучали известная композиция «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой, народная песня «Калинка», которая считается одним из неофициальных музыкальных символов страны, а также государственный гимн Российской Федерации.
Алексей Лошкин напомнил о силе суверенитета и поддержке фронта
В празднике приняли участие представители общественных объединений города, а также официальные лица. Гостей приветствовал глава Челябинска Алексей Лошкин.
«Сегодня, как и четыре столетия назад, в период нелегких испытаний, мы вновь отстаиваем право России на сохранение суверенитета, богатого культурного наследия и традиционных ценностей. Плечом к плечу сражаемся за наши принципы и идеалы, сохраняя нерушимую связь между тылом и фронтом», — написал глава города после мероприятия в своем telegram-канале.
Алексей Лошкин также отметил сплоченность жителей города в помощи бойцам, которые находятся на СВО, а также их семьях и детях. Он указал, что на муниципальном и региональном уровнях реализуется комплекс мер поддержки. Особое внимание уделяется подшефной Ясиноватой, для которой первостепенное значение имеет возвращение к мирной жизни и восстановление территории.
Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков сказал, что в городе много делается для сохранения этнокультурного и языкового многообразия, а также для развития межнационального объединения. Он отметил, что в День народного единства земляки погружаются в атмосферу праздника и объединяются, чтобы почувствовать себя частью одной большой многонациональной семьи. Буяков добавил, что этот праздник напоминает о значимости взаимного уважения и солидарности, без которых невозможно построить сильное и процветающее общество.
Сотни челябинцев пришли в парк Гагарина, чтобы отметить День народного единства
Фото: пресс-служба гордумы Челябинска
Депутаты объединились в поздравлениях с Днем народного единства
Ветеран СВО Алексей Рожков напомнил, что россияне должны вместе идти к целям
Фото: пресс-служба «Единой России»
Поздравили жителей региона с Днем народного единства и депутаты Законодательного собрания. Ветеран СВО Алексей Рожков подчеркнул важность единства. «Пока мы едины, мы непобедимы», — отметил парламентарий, добавив, что страна вместе идет к большой цели [победе в спецоперации] одним фронтом.
«В 1612 году благодаря единству и сплоченности нашего народа буквально была спасена российская государственность. Когда наш народ един, ему по плечу любые дела. И слава Богу, сейчас наш многонациональный народ един, а это значит Россия пройдет самые сложные испытания и обязательно победит!», — заявил депутат ЗСО Артемий Галицын.
Галицын также поздравил всех православных с праздником Казанской иконы Божьей Матери. Это праздник также отмечается 4 ноября и совпадает с Днем народного единства.
Артемий Галицын, депутат Заксобрания области (слева) отметил, что в единстве челябинцам плечу любые дела
Фото: пресс-служба "Единой России"
