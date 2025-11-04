Дело об убийстве 5-летней девочки в Челябинске проконтролирует центральный аппарат СК

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования убийства пятилетней девочки в Челябинске, тело которой нашли в диване. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства малолетней в Челябинской области», — сообщили в СКР. Соответствующее поручение он направил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Константину Правосудову

По данным следствия, 43-летняя женщина с ребенком арендовала квартиру в Челябинске. После того как арендатор сообщила владелице о предстоящем выезде, хозяйка жилья пришла осмотреть помещение. Во время осмотра женщина обнаружила тело девочки, спрятанное в диване. Оно пролежало там десять дней. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и местонахождение подозреваемой.

