Свердловский меценат получил звание от губернатора. СКАН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расширенное заседание президиума областного Союза промышленников и предпринимателей в офисе компании
Губернатор Куйвашев регулярно отмечает помощь Симановского в борьбе с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении звания «Почетный гражданин Свердловской области» учредителю группы компаний «Сима-Ленд» Андрею Симановскому, сообщил инсайдер URA.RU.

Награда вручена «За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области».

Звание «Почётный гражданин Свердловской области» было учреждено в 1995 году. Им отмечены, в том числе, главный тренер команды «Уралочка» Николай Карполь, экс-ректор ректор Уральского государственного технического университета — УПИ Станислав Набойченко, генеральный директор открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Владислав Тюхтин, член Совета Федерации, экс-губернатор региона Эдуард Россель.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...