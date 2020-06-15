Губернатор Куйвашев регулярно отмечает помощь Симановского в борьбе с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении звания «Почетный гражданин Свердловской области» учредителю группы компаний «Сима-Ленд» Андрею Симановскому, сообщил инсайдер URA.RU.

Награда вручена «За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области».

Звание «Почётный гражданин Свердловской области» было учреждено в 1995 году. Им отмечены, в том числе, главный тренер команды «Уралочка» Николай Карполь, экс-ректор ректор Уральского государственного технического университета — УПИ Станислав Набойченко, генеральный директор открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Владислав Тюхтин, член Совета Федерации, экс-губернатор региона Эдуард Россель.