Кремль: Россия ответит на агрессивную политику Чехии

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Ранее в МИД РФ заявили о высылке из страны двух чешских дипломатов. По информации « Национальной службы новостей », решение ведомства связано с дипломатическим скандалом, разгоревшимся после обвинения российских представителей МИД в попытке отравления пражских политиков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что принцип сохранения дружественных отношений распространяется на все страны Европы.

«Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к таким недружественным проявлениям и каждый раз мы будем отвечать адекватно, что собственно и происходит. Но если говорить в целом, то мы сохраняем нашу заинтересованность в дальнейшем налаживании и поддержании добрых партнерских взаимовыгодных отношений с Чешской республикой», — заявил Песков.

Москва сохраняет свою заинтересованность в налаживании и дальнейшем поддержании дружественных отношений с Чехией, однако не будет закрывать глаза на любые негативные проявления со стороны чешских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков заявил, что Россия придерживается дружественных принципов и будет отвечать адекватно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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