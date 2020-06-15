Кремль: Россия ответит на агрессивную политику Чехии

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, дмитрий песков
Дмитрий Песков заявил, что Россия придерживается дружественных принципов и будет отвечать адекватно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Москва сохраняет свою заинтересованность в налаживании и дальнейшем поддержании дружественных отношений с Чехией, однако не будет закрывать глаза на любые негативные проявления со стороны чешских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к таким недружественным проявлениям и каждый раз мы будем отвечать адекватно, что собственно и происходит. Но если говорить в целом, то мы сохраняем нашу заинтересованность в дальнейшем налаживании и поддержании добрых партнерских взаимовыгодных отношений с Чешской республикой», — заявил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что принцип сохранения дружественных отношений распространяется на все страны Европы.

Ранее в МИД РФ заявили о высылке из страны двух чешских дипломатов. По информации «Национальной службы новостей», решение ведомства связано с дипломатическим скандалом, разгоревшимся после обвинения российских представителей МИД в попытке отравления пражских политиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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