МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломатов из Чехии

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Москва, разное., высотка, мид, город москва
В МИД России пообещали дать «адекватный ответ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Высылка российских дипломатов из Чехии является недружественным шагом, за которым последует «адекватный ответ». С таким заявлением выступили в МИД России. Комментарий размещен на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что персонами нон-грата были объявлены двое сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге. «Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям… За такие провокации надо будет отвечать», — заявили в МИДе.

Ранее стало известно, что персонами нон-грата были объявлены двое сотрудников российского посольства в Чехии. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. Позднее политолог Наталия Елисеева в беседе с телеканалом 360 нашла связь между этой ситуацией и английским скандалом с участием военного разведчика Сергея Скрипаля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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