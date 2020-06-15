Жителям ЯНАО предложили альтернативу рухнувшему мосту

Людям предложили пользоваться поездами «Газпромтранса» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителям Приуральского района ЯНАО, оказавшимся в изоляции после разрушения моста через Лаптъюган, власти рекомендовали пользоваться железнодорожным сообщением. С таким объявлением выступила администрация Приуральского района.

«Женщины с детьми, студенты и школьники могут осуществить поездку туда и обратно, — говорится в объявлении. — Поезд останавливается рядом с деревней Лаборовая и факторией Паюта». Администрация сообщила, что расписание составлено компанией «Газпромтранс», туда же передаются списки пассажиров, не являющихся сотрудниками предприятия.

Представители администрации пояснили, что перевозки пассажиров железнодорожным транспортом будут осуществляться «на время отсутствия ранее разрушившегося мостового сооружения на притрассовой дороге, связывающей Обскую и Бованенково».

О том, что разрушившийся мост все-таки был необходим населению, говорят участившиеся в начале июня жалобы. После того, как мост, подмытый паводком, не выдержал тяжести грузовика, люди остались отрезанными от «большой земли». Сооружение, при всей его необходимости, долгое время не ремонтировалось, а весной проезд по мосту стал опасным.

Ранее URA.RU рассказывало, что после разрушения моста на 52 км дороги Обская — Бованенково, в изоляции оказались более 3,5 тысяч человек. В поселения и на фактории оперативно была налажена доставка продовольствия, питьевой воды и товаров первой необходимости.