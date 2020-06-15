Доктор Мясников: как пережить вторую волну COVID без карантина

Если россияне укрепят иммунитет, то карантин не потребуется Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Меры профилактики позволят россиянам пережить вторую волну коронавируса без самоизоляции. Такое мнение во время прямого эфира на своем youtube-канале высказал врач, телеведущий и руководитель информцентра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников.

Он заявил, что COVID-19 может стать одним из респираторных заболеваний, которое будет обостряться осенью. Если россияне будут следить за своим весом, обтираться холодной водой, правильно питаться и откажутся от курения, то смогут укрепить иммунитет и противостоять болезни, пишет агентство Nation News со ссылкой на слова врача. Доктор также указал на необходимость прививок от гриппа и пневмококка, так как эти болезни осложняют течение COVID-19.

Вторая волна в России будет «практически 100%», заявил ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с «Национальной службой новостей». Он также отметил, что ожидать ее стоит осенью.

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