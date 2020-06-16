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В Челябинске исчезли десятки миллионов рублей VIP-дольщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, долгострой, свободы4
В списке бесперспективных челябинских долгостроев появилась новая запись (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возбуждено уголовное дело о хищении средств дольщиков элитного жилого комплекса «Король плаза», сообщили URA.RU в региональной прокуратуре. Деньги, за которые состоятельным челябинцам ООО «Перспектива» обещало квартиры с бассейном, парком на крыше, спа для животных, подземными гаражами и другими преимуществами, переводились на счета аффилированных фирм, а проект так и остался незавершенным.

Строительство части объекта (нежилые помещения) не окончено, сроки ввода в эксплуатацию застройщиком неоднократно переносились, пришли к выводу в прокуратуре.

«В ходе проверки выявлены факты нецелевого использования средств дольщиков, в том числе перевода сумм на аффилированные предприятия, руководителем которых также является директор ООО „Перспектива“ (директор и учредитель Игорь Терновский — ред.), — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве. — По результатам проверки следственными органами возбуждено дело по факту совершения мошенничества в крупном размере по части 3 статьи 159 УК РФ».

Сейчас судебные приставы пытаются взыскать с застройщика более 31 млн рублей по искам МРСК «Урала» и частных лиц. Однако возможность этого сомнительны: имущества на ООО «Перспектива» не числится, а на счетах нет денег. По данным СБИС, операции по ним прекратились еще в 2017 году. В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается заявление о банкротстве застройщика. По указанному контактному телефону ООО «Перспектива» не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

На сайте продаж информация о проекте застыла в 2018 году
Фото: скрин с сайта chelyabinsk.n1.ru/

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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