В Челябинске исчезли десятки миллионов рублей VIP-дольщиков

В списке бесперспективных челябинских долгостроев появилась новая запись (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возбуждено уголовное дело о хищении средств дольщиков элитного жилого комплекса «Король плаза», сообщили URA.RU в региональной прокуратуре. Деньги, за которые состоятельным челябинцам ООО «Перспектива» обещало квартиры с бассейном, парком на крыше, спа для животных, подземными гаражами и другими преимуществами, переводились на счета аффилированных фирм, а проект так и остался незавершенным.

Строительство части объекта (нежилые помещения) не окончено, сроки ввода в эксплуатацию застройщиком неоднократно переносились, пришли к выводу в прокуратуре.

«В ходе проверки выявлены факты нецелевого использования средств дольщиков, в том числе перевода сумм на аффилированные предприятия, руководителем которых также является директор ООО „Перспектива“ (директор и учредитель Игорь Терновский — ред.), — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве. — По результатам проверки следственными органами возбуждено дело по факту совершения мошенничества в крупном размере по части 3 статьи 159 УК РФ».

Сейчас судебные приставы пытаются взыскать с застройщика более 31 млн рублей по искам МРСК «Урала» и частных лиц. Однако возможность этого сомнительны: имущества на ООО «Перспектива» не числится, а на счетах нет денег. По данным СБИС, операции по ним прекратились еще в 2017 году. В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается заявление о банкротстве застройщика. По указанному контактному телефону ООО «Перспектива» не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

На сайте продаж информация о проекте застыла в 2018 году Фото: скрин с сайта chelyabinsk.n1.ru/